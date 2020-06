Officiel : Felipe Braga reste finalement à Angers

NM1

Crédit photo : Héloïse Flou 2

L'Étoile Angers Basket 49 a mis un terme au suspense dans le dossier Felipe Braga (2,11 m, 25 ans) en officialisation sa présence dans l'effectif pour la saison prochaine. Véritable big man, il est arrivé au cours de la saison 2019/20 pour subvenir à la blessure de Jason Jones.

Felipe Braga à Tarbes-Lourdes ? Non non. L'Etoile Angers Basket est heureuse de vous annoncer la signature pour la saison prochaine de l'intérieur JFL brésilien. #GagnonsEnsemble #SportAngers pic.twitter.com/LvlnfSeAjX — EAB - Etoile Angers Basket (@EABasket49) June 2, 2020

Après s'être mis d'accord avec le club de Tarbes-Lourdes, ce dernier a mis du temps à faire parvenir un contrat à Felipe Braga, laissant ainsi le temps à Angers de se positionner. Le Brésilien au statut de Joueur Formé Localement a finalement accepté la proposition angevine, comme annoncé récemment. Il aura ainsi la possibilité de se frotter à la Nationale 1 masculine durant une saison complète.

En 5 rencontres disputées avec l'EAB, il a compilé 4,8 points et 5,4 rebonds pour 6,2 d'évaluation en 17 minutes de moyenne. Avant cela, celui qui a été formé à l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez est passé par l'Espagne, l'Argentine, le Brésil et plus récemment le Portugal. Avec la prolongation de ce grand gabarit à la mobilité impressionante, Angers peaufine encore davantage son effectif, alors que deux ailiers sont attendus dans le Maine-et-Loire.

L'effectif prévisionnel de l'EAB en 2020/21 :