Officiel : François Sence est le nouvel entraîneur du Stade Rochelais Rupella

Comme annoncé, le Stade Rochelais Rupella, club de la La Rochelle, a officialisé la signature de François Sence (39 ans) au poste de coach principal de l'équipe première pour les deux prochaines saisons.

Entraîneur d'Avignon depuis 2018, le Cambrésien a pris l'équipe en main en Nationale 2 et a obtenu la montée en Nationale 1 au bout de la première saison. En 2019/20, l'USAP a terminé cinquième de la poule B de Nationale 1.

L'ancien entraîneur d'Aix Maurienne également ex-assistant de Rémi Valin à Denain (vainqueur de la Leaders Cup 2018) a été séduit par l'ambitieux projet du club de la Rochelle, qui souhaite monter en Pro B en moyen terme.

"Après nous être entretenus avec avec différents entraîneurs, notre choix s'est porté vers François et je suis ravi qu'il ait répondu positivement pour prendre la direction de l'équipe, a commenté le manager du Stade Rochelais Aymeric Jeanneau. Ses compétences, associés à sa capacité d'adaptation et à ses valeurs humaines, ont démontré qu'il pouvait optimiser les performances des équipes qu'il a pu diriger, le tout avec une grande passion. Certain que notre collaboration sera frucutueuse, nous travaillons sereinement sur la construction de l'équipe 2020/21".