Officiel : JBAM passe à Tours

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

A 40 ans, Michel Jean-Baptiste Adolphe (2,06 m) plus connu sous le nom de "JBAM" continue sa carrière professionnelle. Celui qui est arrivé dans le basketball professionnel à 24 ans vient de s'engager, comme prévu, pour l'ambitieuse Union Tours Basket Métropole qui évolue en Nationale 1 masculine et vise la montée en Pro B. Il complète un énorme secteur intérieur déjà composé par Will Felder, Alexis Dargenton et Vincent Pourchot.

Le champion de France 2012, avec l'Elan Chalon, tournait encore 9,3 points à 60,6% et 5,7 rebonds pour 12,8 d’évaluation en 18 minutes de moyenne avec Boulogne-sur-Mer en 2019/20.