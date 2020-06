Officiel : Kiady Razanamahenina et Thomas Tshikaya signent au GET Vosges

NM1

Crédit photo : Get Vosges

Après plusieurs semaines de silence et quelques jours après la signature d'Eliot Maraux, le GET Vosges s'active enfin sur le marché des transferts. Une intersaison qui va chambouler en grande partie l'effectif de l'équipe d'Épinal avec une dizaine de départs prévus et donc forcément des arrivées en compensation. Et justement, des arrivées, il y en a eu avec celles de Kiady Razanamahenina et de Thomas Tshikaya.

Kiady Razanamahenina (1,85 m, 23 ans) évolue sur le poste 1. La saison dernière, cet international malgache évoluait chez les Underdogs de Sorgues où il tournait à 16,2 points de moyenne par match en Nationale 2. Spécialiste de la division pour y avoir jouer deux saisons à Cergy-Pontoise, le natif de Longjumeau a notamment été champion d'Afrique U18 en 2014.

Thomas Tshikaya (2,01 m, 28 ans), lui arrive d'Espagne après être passé par le centre de formation du SLUC Nancy. Cette saison, il jouait pour Ourense en LEB Oro (deuxième division) en Espagne où il compilait 4 points à 44,3% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 0,2 passe décisive pour 5,3 d'évaluation. Décris comme un joueur athlétique, fort rebondeur mais aussi scoreur, le GET Vosges accueille un renfort de poids en vue de la saison prochaine. Pour rappel, la saison dernière, les hommes de Laurent Mathis ont terminé la saison avec 12 victoires et 14 défaites et la neuvième place de la poule B.