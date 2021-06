Officiel : Laurent Pluvy à Andrézieux, avec Denave, Dumortier mais aussi Moustapha Diarra et Tom Hyenne

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Au cours d'une conférence de presse ce mardi, le club d'Andrézieux-Bouthéon Loire Sud a officialisé la signature de Laurent Pluvy (47 ans) en tant qu'entraîneur de l'équipe professionnelle. Malgré l'intérêt de nombreux clubs de niveau supérieur, dont Poitiers, l'ancien shooteur de l'ASVEL n'a pas souhaité s'éloigner de sa famille depuis son éviction de la Chorale de Roanne fin octobre 2019.

Par ailleurs, le club qui annonce une augmentation de la masse salariale de 20%, a également officialisé les signatures de David Denave, en provenance de Vichy-Clermont (Pro B), mais aussi d'Hugo Dumortier (1,95 m, 27 ans), qui arrive lui de Boulogne-sur-Mer (NM1). Ils sont rejoints, pour la saison 2021-2022, par Moustapha Diarra (2,05 m, 33 ans) et Tom Hyenne (1,94 m, 21 ans). Le premier est un pivot expérimenté de la division, qui évoluait à Chartres. En 2021-2022, le Marseillais tournait à 13,2 points à 62,3% de réussite aux tirs et 4 rebonds en 24 minutes. Quant à Tom Hyenne, il vient de finir son cursus Espoirs à la JDA Dijon. Le Jurassien présente des moyennes de 14,4 points à 46,8% (dont 39,7% à 3-points), 5,1 rebonds, 1,6 passe décisive, 2,2 interceptions et 4,6 fautes provoquées pour 13,8 d'évaluation en 28 minutes pour sa dernière saison en U21.

Trois prolongations et trois départs

Plus tôt cette saison, l'ALS avait annoncé les prolongations du pivot malien Drissa Ballo (2,08 m, 25 ans), Nadir Labouize (1,88 m, 23 ans) et l'ailier Henry Preira (1,98 m, 26 ans). En revanche, trois départs sont actés : Brice Pierard s'en va pour Rezé (NM2), Rosaire Malonga rejoint Angers (NM1), Gide Noel retourne à Caen (NM1),

"On va bâtir une équipe qui fera des prétendantes pour la montée, on ne va pas se le cacher", a avoué Laurent Pluvy dans la conférence de presse à voir ci-dessous.