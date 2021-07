Officiel : LyonSO et Cergy en Nationale 1 en 2021-2022

NM1

Crédit photo : Lyonso Basket

LyonSO et Cergy-Pontoise évolueront dans la troisième division du basket français. Le club rhodanien a annoncé ce lundi 12 juillet que la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de la Gestion avait validé leurs comptes pour la saison 2021-2022. Le club francilien l'a officialisé le lendemain, mardi 13 juillet. Deuxièmes du classement des équipes de N2 candidates à la N1, les Spartiates n'ont plus évolué dans cette division depuis la saison 2013-2014.

Désormais dans le giron de Tony Parker, le président de l'ASVEL, LyonSO aura notamment pour mission d'aider à développer les jeunes espoirs villeurbannais. Le 29 juin, le quadruple champion NBA avait détaillé les contours de ce partenariat dans le Progrès.

''Je veux vraiment qu’il y ait un suivi quand nos jeunes quittent l’académie s’ils ne sont pas tout de suite en pro. C’est pour cela qu’Anthony Brossard (ex-entraîneur des Espoirs de l'ASVEL) va devenir assistant du coach (Moat Rhennam, NDLR) en équipe première. Il fera le lien avec Pierre Grall (chargé de missions à la Tony Parker Adéquat Académy) et Nordine Ghrih (Directeur du développement à l'ASVEL), entre Lyon SO, qui est à 10 minutes de l’académie et l’ASVEL. L’objectif est de monter en Pro B le plus vite possible."

Lyon SO: Quel effectif découvrir la N1 ?

A nouveau projet, nouvelles têtes de gondole. L'équipe de Nationale 1 sera incarnée par un duo : l'entraîneur Moatissim Rhennam et Marc-Antoine Pellin, meneur champion de France avec Roanne en 2007. Les deux hommes se sont cotoyés à Pont-de-Cheruy, dans la même division. Chargé de mener l'attaque des Rhodaniens, l'ex-international français sera épaulé par un jeune joueur, Hugo Colas (22 ans). Au poste d'arrière, l'expérimenté Kévin Joss-Rauze (ancien Espoir de... l'ASVEL) abordera sa quatrième saison dans le club. Aux ailes, Léo Maginot (2,03 m, 26 ans) et Sabri Lontadila (1,96 m, 29 ans) se relaieront. A l'intérieur, le talentueux Kévin Kokila (2,11 m, 19 ans) devrait apporter de la verticalité. Selon nos informations, il pourrait rejoindre le club.

De son côté, le club de Cergy-Pontoise n'a pas encore annoncé les contours de son effectif 2021-2022.