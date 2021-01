Officiel : Maxime Carène renforce La Rochelle

Comme annoncé, Maxime Carène (2,09 m, 19 ans) rejoint le Stade Rochelais Rupella afin de gagner du temps de jeu au niveau professionnel. Le jeune pivot, membre du Limoges CSP depuis l'été 2019, s'entraînait avec l'équipe professionnelle mais ne jouait qu'en Espoirs. Désormais, il va pouvoir se frotter aux intérieurs de Nationale 1 masculine, division qu'il a connu avec le Pôle France.

Le Martiniquais, joueur très long (2,28 m d'envergure), est doté d'un fort potentiel. Il avait notamment séduit les scouts lors de la Coupe du Monde U17 en 2018, alors que les Bleuets avaient atteint la finale, un an après leur titre de champion d'Europe U16.

Il remplace numériquement Vanly Meité, blessé au tendon d'Achille.

"À 19 ans, Maxime aspire à s’entraîner et glaner des minutes en pro, cela correspondait au profil que l’on recherchait après la grosse blessure de Vanly, explique son nouvel entraîneur François Sence. Joueur très long et de grande envergure (2m28), Maxime ne demande qu’à travailler individuellement et collectivement et à jouer un peu plus que ce qu’il a pu faire à Limoges ces derniers mois."

"À Limoges, j‘étais avec les pros depuis le début de la saison mais on a fait ce choix pour que je puisse avoir un peu plus de temps de jeu, a confirmé Maxime Carène. Je voulais jouer dans un club qui évolue dans une division inférieure pour avoir plus d’opportunités. En NM1, il n’y a que le Stade Rochelais qui a des infrastructures comme ça. J’ai besoin de travailler et d’être dans les meilleures conditions et c’était le meilleur choix pour moi. J’ai été très bien accueilli, les gars sont vraiment sympas. Je n’ai fait que trois jours d’entraînements et tout se passe très bien, je me plais bien ici."