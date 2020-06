Officiel : Romain Dardaine et Nemanja Kovanusic à Challans

NM1

Crédit photo : Guilaume Poumarede Gérard Héloise

Romain Dardaine (2m, 32 ans) et Nemanja Kovanusic (2,05m, 27 ans) viendront gonfler les rangs du Vendée Challans Basket (VCB) en 2020/21.

Comme annoncé, Romain Dardaine posera ses valises en Vendée la saison prochaine. Passé par la Pro A (désormais appelée Jeep ÉLITE) et la Pro B, le triple champion de France de NM1 a souvent fait partie des équipes jouant les premiers rôles partout où il est passé. Au STB Le Havre, il tournait à 12,7 points à 44,3% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds et 2,8 passes décisives pour 12,7 d'évaluation en 25 minutes cette saison.

"Très expérimenté sur le poste 4, Romain est un véritable deuxième meneur de jeu sur le terrain, estime Antoine Michon sur le site du club. Avec Kévin (Bichard) et Mathieu (Bigote), il fait partie des joueurs français incontournables de la division. Joueur discipliné, très impliqué dans les différentes équipes avec lesquelles il a évolué, Romain a toujours eu le souci du collectif. Il devra apporter tout son professionnalisme à l‘ensemble du groupe."

Nemanja Kovanusic découvrira, comme pressenti, également la Vendée. Mais il connait en revanche parfaitement Antoine Michon pour l'avoir eu en 2012/13 à Aix-Maurienne en Pro B, lors de sa première saison en France ainsi que Donald Chantereau (assistant coach) qu'il a côtoyé à Pornic (NM2) entre 2014 et 2016. Revenu en NM1 suite à son séjour en Loire-Atlantique, il a rebondi à Charleville-Mézières avant de rejoindre Rueil-Malsaison l'été dernier. Ses qualités humaines et celles de basketteur (14,3 points à 54% de réussite aux tirs, 7,2 rebonds et 1,3 passe décisive pour 15,8 d'évaluation en 2019/20) ont convaincu Antoine Michon de lui refaire confiance.

"Nemanja est un joueur bosniaque parfaitement intégré dans notre pays, confie-t-il sur le site du club. Pivot polyvalent, il reste l’un des meilleurs rebondeurs de la division. Pourvu d’excellentes mains, il est capable d’alimenter le scoring en particulier sur le pick-and-roll. J’attends de lui un point d’ancrage si important dans le basket moderne. Il devra mettre son talent au service du groupe."

À présent, la formation vendéenne est à la recherche d'un poste 4/5 expérimenté pour venir boucler l'effectif.

L'effectif prévisionnel du Vendée Challans Basket (VCB) pour la saison 2020/21 :