Officiel : Vanly Meite s'engage avec le Stade Rochelais Rupella

Comme annoncé dans nos colonnes mi-juillet, le jeune poste 5/4 Vanly Meite (2,04m, 22 ans) évoluera en Charente-Maritime, du côté du Stade Rochelais Rupella en NM1. L'ancien joueur de Trappes, l'Union Sportive le Chesnay Poissy Versailles, Cholet, Gravelines-Dunkerque et Le Portel a été discret en 2019/20 avec Besançon (9 minutes pour 2 d'évaluation lors de 16 rencontres)

« C’est un joueur vaillant, fort au sol dans le combat et qui devrait apporter défensivement dans le rebond, espère son nouveau coach, François Sence. Il aura envie de prouver que sa saison dernière était un accident. On est heureux de le compter dans notre effectif, on espère qu’il pourra se développer ici. On veut lui donner les moyens de saisir les opportunités, à lui de répondre présent ».