Officiel : Ywen Smock à la relance à Angers

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Comme annoncé quelques jours plus tôt, Ywen Smock (2,04 m, 24 ans) s'est officiellement engagé pour une saison avec l'Étoile Angers Basket.

Ywen Smock est la nouvelle recrue de l'Etoile Angers Basket. Encore un ex-Choletais pour Sylvain Delorme !#GagnonsEnsemble #SportAngers pic.twitter.com/xWYaO2hV8T — EAB - Etoile Angers Basket (@EABasket49) May 19, 2021

Passé entre les mains de Sylvain Delorme chez les Espoirs de Cholet entre 2014 et 2016, il a ensuite lancé sa carrière professionnelle à Denain (2016/18) en Pro B où il jouait en moyenne 14 minutes. La saison suivante, il a pris la direction de Gries/Oberhoffen, promu dans l'antichambre, sous les ordres de Ludovic Pouillart. Enfin la saison 2019/20 a été compliquée pour Smock. Il l'a partagé entre Orléans (9 matchs) et Saint-Quentin (4 matchs). Faute de contrat cette année, il est reparti en Guyane et a porté les couleurs du COS Maroni.

« C’est un joueur intéressant qui n’a pas pu exprimer tout son potentiel sur le terrain, ces dernières années. Ywen possède un bon bagage technique et une vraie science du jeu » souligne Sylvain Delorme dans Ouest France.

Warren Woghiren et Kevin Lavieille pourraient venir compléter la raquette angevine.