Olivier Romain (Chartres), logiquement très déçu : "On avait, tous, fait les efforts pour en arriver là"

Dimanche, la Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé que toutes les compétitions 2019/20 étaient annulées en raison du coronavirus. Il n'y aura ni champions, ni montées ni descentes. De quoi donner un gros coup sur la tête aux membres des clubs en lice pour monter. Comme Chartres en Nationale 1 masculine, avec son meneur et leader Olivier Romain en tête. Ce dernier a été interrogé par L'Echo Républicain.

"Je comprends le cas exceptionnel de la situation, il y a des choses plus importantes en ce moment qu’une saison de basket. Mais on avait déjà joué une grosse partie du championnat. On avait un objectif de montée sur deux ans et, aujourd’hui, la Fédé annule carrément une année ! On partait en pole position en seconde phase, attention, je ne suis pas en train de dire qu’on était déjà en Pro B, on aurait très bien pu s’écrouler, mais on avait, tous, fait les efforts pour en arriver là. C’est ça qui est dur à accepter."