Olivier Romain, Moustapha Diarra et Patrick Clerence restent à Chartres

Crédit photo : Gérard Héloïse

Premier au ranking de la Nationale 1 masculine, Chartres est dans l’attente de la décision de la Ligue Nationale de Basket pour savoir s’ils pourront accéder à la Pro B la saison prochaine. Une situation qui ne leur permet pas réellement de commencer leur recrutement, comme l’explique le président du CCBM Anthony Hermeline dans un entretien accordé à l'Echo Républicain : « On regarde ce qui se passe, et on se dit ce serait bien de faire ceci ou cela mais on ne peut rien déclencher. En outre, on est dans l'expectative d'un budget. »

Une situation difficile à gérer pour le club, qui peut tout de même compter sur la reconduction de contrat de certains joueurs. C’est notamment le cas pour Olivier Romain, Moustapha Diarra et Patrick Clerence selon le quotidien local. Yann Siegwarth, lui, qui tournait à 14,1 points, 4,2 passes décisives, et 2,8 rebonds pour 13,4 d’évaluation, repartira avec Chartres seulement si le club monte en Pro B :

« Yann Siegwarth repartirait avec nous si on est en Pro B, comme stipulé dans son contrat. On sait qu'il est très sollicité. On garderait aussi le jeune Christopher Békoulé, formé chez nous. » Concernant Duvaughn Maxwell, cela peut s'avérer plus difficile : « Si on monte, on fera le forcing pour le conserver. De toute façon, son agent veut que son joueur évolue dans une autre division. Pour lui, la N1, c'est fini ! » Le CCBM, qui manque de visibilité, est obligé de faire avec.