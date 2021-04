Olivier Romain annonce son départ de Chartres

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Sur sa page Facebook, le joueur Olivier Romain (1,80 m, 33 ans) a annoncé qu'il quittait le club du C' Chartres Basket. Arrivé au club en 2016, en provenance de Saint-Quentin, a évolué en Nationale 1 et Pro B dans l'Eure-et-Loir.

Après la frustration de ne pas être monté en 2020 à cause de l'arrêt de la saison du à la COVID-19, Chartres est reparti avec un groupe quasi inchangé en NM1. Mais au sein de la poule B, l'équipe Sébastien Lambert n'a pas connu pareil succès, occupant la quatrième place du classement avec 17 victoires et 9 défaites. Cette saison, Olivier Romain, meneur rompu aux jouttes de la NM1, tournait à 10 points à 47,6% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 5,4 passes décisives et 1,4 interception pour une évaluation de 14,4 en 29 minutes de jeu.