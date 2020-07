Olivier Romain prolonge à son tour à Chartres

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Au club depuis 2016, Olivier Romain (1,80 m, 30 ans) reste une saison de plus à Chartres. Sur la saison écoulée, l'expérimenté meneur tournait à 10,6 points à 43,4% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 4,9 passes décisives pour 12,3 d'évaluation. Formé au centre fédéral et à la JDA Dijon, le natif de Versailles a également porté le maillot de Boulazac, Boulogne, Saint-Quentin, Monaco et donc Chartres.

Plus que jamais armé et motivé à batailler pour la montée en Pro B, Chartres fera une nouvelle fois partie des favoris : le club a conservé la totalité de son effectif de la saison dernière, notamment le meilleur joueur de la division, Du'Vaughn Maxwell.

Effectif de Chartres 2020-2021