Olivier Yao-Delon vers La Rochelle

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Si le Stade Rochelais Rupella (NM1) n'a pas encore communiqué officiellement concernant la construction de son effectif pour la saison 2020/21, le recrutement continue de s'activer en coulisse. Selon nos informations, le nouveau coach François Sence pourra s'appuyer sur l'ailier Olivier Yao-Delon (1,96 m, 25 ans) la saison prochaine.

Après trois saisons du côté de Saint-Quentin (Pro B), club avec lequel il a notamment remporté les playoffs d'accession en Pro B lors de la saison 2018/19, le natif de Montpellier a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en descendant d'un échelon et en rejoignant le projet ambitieux de La Rochelle.

Déjà passé également par le Centre Fédéral (NM1), Dijon (Espoirs et Pro A) et l'EOSL Angers (NM2), il tournait cette saison à 5,7 points à 34,8 % de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 1,1 passe décisive pour 5 d'évaluation en 18 minutes de moyenne. Il pourrait ainsi retrouver sur la côte Atlantique l'un de ses anciens coéquipiers à Saint-Quentin, un certain Desmond Quincy-Jones.