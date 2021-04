Omari Gudul (Nancy) surveillé de près par Le Havre

NM1

De retour en Pro B depuis peu de temps comme pigiste médical de Tyran De Lattibeaudière à Nancy, Omari Gudul (2,08 m, 26 ans) pourrait bel et bien rester en France à l'intersaison mais descendre d'un échelon. En effet, Le Havre s'intéresse de près à son profil selon Paris-Normandie.

Si l'équipe ne conserve pas Jerrel Wright et Elias Kherzane, le club vise de très gros joueurs comme Marc-Antoine Pellin et Valentin Bigote. Saint-Thomas pourrait aussi attirer cet intérieur de haut-niveau capable d'être complémentaire avec Kevin Mondesir et Romain Duport.

De quoi viser la remontée en Pro B après avoir fini troisième de la poule B de Nationale 1 (17 victoires, 9 défaites) derrière Saint-Vallier et Caen.