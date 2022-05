On n'arrête plus Caen, Johan Grebongo donne la victoire à Mulhouse

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Caen et Mulhouse se sont imposés contre La Rochelle et Lorient ce vendredi soir lors des matches aller des demi-finales des playoffs de Nationale 1 masculine (NM1). Le CBC continue d'engranger les succès. L'équipe de Fabrice Courcier avait marqué 31 points dans le premier quart-temps et menait de 10 points à la pause (39-29), avant de résister au retour du Stade Rochelais en fin de match pour l'emporter 81-76. Pour Mulhouse, la marge a été plus fine encore (73-72). C'est l'intérieur Johan Grebongo qui a permis aux siens de reprendre l'avantage à 3 secondes de la fin sur la ligne des lancers francs. Les deux équipes ont maintenant une semaine pour préparer le match retour, sur la cote Atlantique.