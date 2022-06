Orchies : Warren Woghiren et Romain Hoeltzel arrivent

NM1

Crédit photo :

Après le départ du coach, Jimmy Plogaerts, et l'arrivée de Ludovic Pouillart, Orchies démarre son intersaison avec l'arrivée de deux jeunes : Warren Woghiren et Romain Hoeltzel.

Après un dernier exercice de Pro B en dent de scie pour l'ancien Choletais en raison d'une opération à la hanche, Warren Woghiren (2,14 m, 23 ans) n'a finalement pas continué son destin professionnel avec Cholet alors qu'il était sous contrat et s'orientait vers une reconversion professionnelle. Finalement, le jeune champion de France U18 2015 et 2016 ainsi que Espoirs 2018 vient renforcer la raquette d'Orchies la saison prochaine.

De son côté, le récent demi-finaliste des playoffs d'accession avec l'Alliance Sport Alsace Romain Hoeltzel (1,87 m, 17 ans) est prêté au BCO. Il retrouvera un coach qu'il connait bien et qui porte le nom de Ludovic Pouillart. Il l'a côtoyé lorsqu'il était encore au BC Gries-Oberhoffen avant la fusion. Cette saison le jeune meneur de 17 ans a tourné à 2,9 points, 1,1 passe décisive et 0,8 rebond en 8 apparitions en Pro B tandis qu'il a tourné à 14,4 points, 3 rebonds, 5,8 passes décisives et 1,6 interceptions pour 13,5 d'évaluation dans le championnat Espoirs Pro B.