Orchies domine le Pôle France, Le Havre large vainqueur à Besançon

NM1

Crédit photo : STB Le Havre

Quatre matches de Nationale 1 masculine ont eu lieu ce mardi soir. Le STB Le Havre (4 victoires et 2 défaites) s'est imposé largement à Besançon (82-99), après avoir fait l'écart dans le deuxième quart-temps (12-28). Hugo Suhard (21 points), Paul Turpin (18 points) et Romain Duport (17 points et 12 rebonds) se sont illustrés. Dans la poule B, l'autre équipe normande s'est également facilement imposée. Caen a battu Kaysersberg 78 à 70, malgré un relâchement dans la dernière période (8-27). Car avant, le CBC (2 victoires et 1 défaite) a régné malgré le chantier de Melvyn Govindy (21 points à 8/9 et 12 rebonds pour 31 d'évaluation).

Toujours dans la poule B, Orchies a facilement dominé le Pôle France (61-27 après trois quart-temps, 73-47 au final), signant ainsi sa première victoire. Enfin, dans le derby du Sud-Ouest, Tarbes-Lourdes a signé sa première victoire (après quatre matches) de la saison en battant Dax-Gamarde 80 à 75.