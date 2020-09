Orchies et Dax ne joueront pas en Coupe de France ce mardi

C'est le deuxième forfait pour ce 64e de finale de Coupe de France. Après Boulogne-sur-Mer, qui n'affrontera pas l'UJAP Quimper à cause de cas de COVID-19, c'est le BC Orchies qui ne peut recevoir le BC Souffelweyersheim ce mardi.

Reste à savoir si la FFBB acceptera la demande du club. Dax-Gamarde.

De son côté, Dax-Gamarde ne pourra pas tenir sa place à Angers, à cause de plusieurs joueurs blessés. Voici leurs explications :

"A la suite du tournoi de Tarbes, l’équipe du DGB40 dénombre 3 blessés (Xane, Joël et Tanguy) dans ses rangs. Afin de préserver l’effectif d’une éventuelle blessure supplémentaire,le club du DGB40, en accord avec son staff, a pris la difficile décision de déclarer forfait pour le match de coupe de France contre Angers. Nous savons que cette nouvelle va attrister bon nombre de nos supporters et partenaires qui attendent impatiemment de retrouver notre équipe, mais le championnat est, et restera notre principal objectif cette année!"