Orchies prend 4 points de pénalité

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Mauvaise nouvelle pour le BC Orchies. La Commission de Contrôle et de Gestion de la Fédération française de basketball (FFBB) a infligé une sanction de 4 points à l'équipe professionnelle du club pour la phase aller du championnat de Nationale 1 masculine.

Depuis plusieurs saisons, le BCO traîne un passif financier et tenter d'avoir un budget à l'équilibre. Chaque saison, le club nordiste fait l'object de sanctions sportives de la part de la Commission de Contrôle et de Gestion de la FFBB. Cette année encore, elle n'y échappe pas. Au classement de la poule B de NM1, l'équipe de Jimmy Ploegaerts (9 victoires et 9 défaites) va donc se retrouver 11e au lieu de 8e.

Le président Frédéric Szymczak, qui annonce par ailleurs avoir fait appel, le regrette dans le communiqué suivant :