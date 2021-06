Oumarou Sylla (Souffelweyersheim) dans le viseur du STB Le Havre

NM1

Crédit photo : Lilian Bordron

Oumarou Sylla (1,85m, 28 ans) pourrait bien être le prochain meneur du Havre selon Paris Normandie. Après l'échec lors des discussions pour faire signer Marc-Antoine Pellin (Saint-Vallier), ne pas avoir réussi à faire revenir Gédéon Pitard, Le Havre se concentrait sur l'actuel meneur de Souffelweyersheim.

Cette saison, Oumarou Sylla affiche des moyennes de 8,7 points à 46,6% de réussite aux tirs avec 2,6 rebonds, 4 passes et 1,1 interception pour une évaluation de 9,8 en 21 minutes de jeu. Actuellement treizième avec son club qui fusionnera la saison prochaine avec Gries-Oberhoffen pour former l'A.S.A Basket, Oumarou Sylla pourrait rejoindre Le Havre qui vise la montée en Pro B. Cela tombe bien, il a déjà été champion de NM1 avec Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim. Il partagerait alors la mène avec Hugo Suhard.