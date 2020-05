Pape Beye nouveau pivot de Saint-Vallier

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Saint-Vallier avait réalisé un bon coup en prolongeant dans un premier temps son intérieur Demond Watt. Mais avec l’arrivée de Pape Beye (2,02 m, 30 ans) comme back-up, le poste de pivot est bouclé. Et de quelle manière.

Capable également d'évoluer sur le poste 4, le Franco-Sénégalais apportera une vraie plus-value. Après un long passage en Pro B entre 2011 et 2018, avec des passages successifs à Clermont-Ferrand, Châlons-Reims, ou encore Evreux, c'est du côté de La Charité (NM1) que le natif de Dakar s'épanouissait depuis deux ans.

Sur les bords du Rhône, Pape Beye amènera toute son expérience et son physique au jeu du SVBD. En 2019/20, il tournait à 14 points et 7,3 rebonds pour 16,6 d’évaluation, faisant de lui l’un des meilleurs intérieurs de la division. Avec l'arrivée de Pierrick Moukenga et la prolongation de Demond Watt, nul doute que la raquette saint-vallieroise sera solide l’année prochaine. Et c’est le moins que l’on puisse dire.