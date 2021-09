Parfait Njiba à l'essai à Andrézieux-Bouthéon

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Malik Cooke gravement blessé dès son premier match alors qu'il était attendu comme l'un des moteurs de l'opération Pro B d'Andrézieux-Bouthéon, l'ABLS se devait de réagir rapidement en embauchant un nouveau joueur référencé à l'aile. C'est désormais (presque) chose faite puisque Parfait Njiba (1,99 m, 31 ans) est testé par le club ligérien depuis le début de la semaine.

Un profil différent, beaucoup plus hermétique défensivement, mais une forte dose d'expérience dans la division. Depuis 2013, le natif de Chartres évolue sans discontinuer en NM1. Très performant en 2018/19 avec Saint-Vallier (11,7 points à 48,5%, 3,3 rebonds et 2,7 passes décisives), il sort de deux saisons plus délicates à Boulogne-sur-Mer (6,3 points à 40%, 3,3 rebonds et 2,4 passes décisives en 2020/21), perturbées par une hernie discale.

Reste à voir si Parfait Njiba pourra transformer cet essai en signature effective. Avec un point positif : mercredi soir, son activité n'est pas passée inaperçue en amical contre Vichy-Clermont (66-72).