Parfait Njiba s'engage avec Caen

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Grand adepte de la Nationale 1 après 9 saisons passées entre Cergy Pontoise (2013-2014), Mulhouse (2014-2016), Saint-Vallier (2016-2019), Boulogne-sur-Mer (2019-2021) et Andrézieux (2021-2022), Parfait Njiba (1,99 m, 32 ans) vient de s'engager avec Caen. Après l'arrivée de Yanik Blanc, le club normand réalise un joli coup en signant ce poste 3 athlétique et rempli d'expérience. Précieux en attaque comme en défense, il tournait cette saison à 10,9 points à 46% de réussite aux tirs dont 40,8% à trois points, 3,2 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,3 interception pour 11,1 d'évaluation en 26 minutes.

Après la prolongation de Carl Ona Embo, l'effectif du nouveau coach Stéphane Eberlin commence à prendre forme. Bryson Pope et Moïse Diamé sont encore sous contrat tandis que cette arrivée de Njiba pourrait entraîner le départ de Florian Thibedore.