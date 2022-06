Patrick Clérence retrouve Sébastien Lambert à Challans

Après les signatures d'Éric Bosc et Paul Turpin, Challans officialise l'arrivée de Patrick Clerence (33 ans, 2,04 m). Connaissant par coeur la division (9 saisons au total), Clerence était implanté à Chartres depuis 2016 même s'il a fait un crochet par Boulogne-sur-Mer au début de la saison 2018/19 avant de revenir dans l'Eure-et-Loir, où il a joué 5 saisons et demi donc.

En Vendée, il n'arrive pas en terre inconnue. Il retrouve Éric Bosc et Sébastien Lambert, nouveau coach de VCB, qu'il a côtoyé à Chartres.

« On a six ans de collaboration, donc forcément, on a tissé des liens. Je sais exactement ce qu’il peut m’apporter dans une équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors » explique le technicien dans Ouest France.