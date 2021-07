Paul Carter débarque au Havre

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

La piste Valentin Bigote ayant échouté - le joueur s'est engagé avec Bilbao - le STB Le Havre a changé son fusil d'épaule et jeté son dévolu sur Paul Carter (2,03 m, 34 ans).

« Paul est polyvalent, il affectionne le jeu rapide et avec des joueurs comme Sylla, Turpin et Suhard, ils peuvent nous aider à relancer davantage le jeu, à être plus efficace dans le jeu de transition. C’est un grand ailier, capable d’être performant aussi bien à longue distance qu’à la périphérie. Et il connaît bien la France, pour y avoir joué plusieurs saisons. » a commenté Hervé Coudray dans les colonnes de Paris Normandie.

En effet, le natif de Little Rock (Arkansas) a joué respectivement à Antibes (33 matchs en 2015/16), à Hyères/Toulon (14 matchs en 2016/17), Châlons/Reims (15 matchs en 2017/18) et enfin Saint-Chamond (22 matchs en 2019/20). Et depuis sa saison dans la Vallée du Gier où il valait 14,5 points, 6,4 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,4 interception pour 15,8 d'évaluation en 28 minutes de jeu, l'ailier américain est sans club. Le joueur n'ayant pas pu se rendre en Asie, où un contrat l'attendait, en raison de la Covid-19.

Vértiable globe-trotter, Paul Carter a également joué à Chypre, au Mexique, en Israël, en Finlande, en Nouvelle-Zélande/Australie, en Allemagne, en Lettonie et enfin en Belgique.

Le club normand est en quête d'une dernière recrue pour boucler son effectif.