Paul Turpin de retour à Challans, Jason Jones et Jérémy Bichard partis pour rester

NM1

Sébastien Lambert officialisé au coaching, le Vendée Challans Basket serait sur le point de faire revenir Paul Turpin (1,92m, 29 ans), selon nos informations. Après deux ans au STB Le Havre, il aurait trouvé un accord avec le VCB, où il a évolué de 2017 à 2020. L'arrière d'origine paloise était devenu l'une des meilleures gâchettes du championnat en Vendée. Il tournait à 13,8 points de moyenne, sous l'ère Philippe Namyst. Un rôle qu'il aura sûrement à coeur de retrouver puisqu'il n'avait pas les mêmes responsabilités en Normandie.

Beaucoup de départs

Sébastien Lambert préfère se donner du temps pour la construction de sa nouvelle équipe mais il semblerait que Jérémy Bichard ainsi que Jason Jones, tous les deux sous contrat, vont poursuivre l'aventure en Vendée. Le capitaine Kévin Bichard ne sera probablement plus de la partie, tout comme Mathieu Bigote, Romain Dardaine et Nemanja Kovanusic. Sur le départ et un temps proche du Nantes Basket Hermine, Thibault Desseignet ne retournera pas en Loire-Atlantique. Il serait sur le point de s'engager dans un autre club de Pro B.

Coach bâtisseur à Saint-Quentin (8 saisons) et à Chartres (6 saisons), Sébastien Lambert aura donc pour mission de replacer le VCB dans le haut du panier de NM1. Et de faire oublier aux supporters challandais cet exercice 2021-2022, où le club a accumulé les erreurs de recrutement et les mauvais choix en cours de saison. « Faisons en sorte, tous ensemble, de faire vibrer Vrignaud comme à ses plus beaux jours et d’en refaire un bastion imprenable », a-t-il déclaré sur le site officiel du club au moment de sa signature. « La place du VCB n’est pas en poule basse de Nationale 1. Servons-nous du passé pour gagner dans le futur. »