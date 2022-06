Paul Turpin officiellement de retour à Challans

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Comme annoncé, Paul Turpin (1,92 m, 29 ans) fait son grand retour à Challans Vendée Basket après deux saisons passées au Saint-Thomas Basket Le Havre, dont l'exercice 2021-2022 à 6,4 points à 36,3% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 1,8 passe désicive en 19 minutes. Passé par le VCB de 2017 à 2020, où il tournait à 13,8 points de moyenne sur les 3 saisons, il avait d'abord été formé à l'Elan Béarnais (2010-2014) avant de partir à Cognac (2014-2015) puis Saint-Chamond (2015-2017).

"Heureux de revenir jouer pour ce club de Challans. Je suis impatient de faire partie de ce nouveau projet. Ce club occupe une place spéciale pour moi et j'ai hâte de revêtir à nouveau ce maillot pour de nouveaux challenges." s'est-il exprimé sur le site officiel du club.

Il s'agit la troisième signature de l'intersaison pour le VCB après l'arrivée de Sébastien Lambert au coaching, et d'Eric Bosc dans les ailes. Le club n'a cependant toujours pas communiqué sur les prolongations espérées de Jason Jones et Jérémy Bichard, ni sur les départs de Kévin Bichard, Mathieu Bigote, Romain Dardaine, Nemanja Kovanusic et Thibault Desseignet.