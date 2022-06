Pierre-Étienne Drouault proche de s'engager avec Tours

NM1

Crédit photo : Myriam Vogel

Au sortir d'une saison très compliquée sur le plan collectif avec le Rouen Métropole Basket, 18e et relégué en Nationale 1, Pierre-Étienne Drouault (1,96 m, 31 ans) va redécouvrir cette division. Non pas avec le club normand mais avec Tours, l'autre formation descendue, selon nos informations. Cette future signature montre d'emblée les ambitions du club tourangeau, qui ne souhaite pas s'éterniser au troisième échelon du basket français.

Depuis 2013, l'ailier français était installé en LNB, alternant des passages en Pro B (Évreux, Saint-Quentin et Rouen) et en Betclic ELITE (Cholet, Boulazac et Le Portel). Sous les couleurs du RMB, le Manceau a performé (13,2 points, 4,3 rebonds, 3,6 passes décisives pour 11,7 d'évaluation en 32 minutes) mais n'a pu empêcher les défaites à répétition de son équipe. Sûrement désireux de retrouver le goût de la victoire et un projet intéressant, Drouault va opter pour Tours, qui devrait figurer parmi les favoris de la Nationale 1.