Pierre-Etienne Drouault s'engage avec le Tours Metropole Basket

NM1

Crédit photo : RMBMaéva Parmentier

Comme annoncé, l'ancien adversaire des knights cette saison en Pro B, Pierre-Etienne Drouault (1,96 m, 31 ans) rejoint Tours en provenance de Rouen, autre relégué en Nationale 1 cette saison. Il s'agit de la première recrue pour les tourangeaux cette saison après la signature du coach, Thomas Drouot.

Passé par la Pro B avec Evreux, Saint-Quentin et Rouen ainsi qu'en Betclic ELITE avec Cholet, Boulazac et Le Portel, l'ailier français de 31 ans est un redoutable finisseur quand il pénètre en plus d'avoir une belle patte gauche et valait 13,2 points, 4,3 rebonds, 3,6 passes décisives pour 11,7 d'évaluation en 32 minutes de jeu en moyenne cette saison en de se placer comme le 6e meilleur marqueur de la division. Une stat qu'il a d'ailleurs plutôt bien affiné face à Tours cette saison en compilant pas moins de 16 points, 9 passes décisives et 5 rebonds pour 24 d'évaluation dans la défaite de son équipe 93-74 le 12 mars dernier à Tours.

Dans un effectif tourangeau en pleine mutation après le départ de Dylan Affo Mama, Pierre-Etienne Drouault va apporter toute son expérience ainsi que son sens de la passe et de la défense dans un championnat de Nationale 1 où rien ne sera facile pour le TMB.