Pierre Tavano (Tours) après la victoire contre Toulouse : "Une première période extraordinaire"

L'Union Tours Basket Métropole s'est imposée avec la manière contre Toulouse Basket Club dans le match de la première place de la poule A de Nationale 1, et donc de la montée en Pro B. L'UTBM l'a emporté 81-67 grâce à bonne une maîtrise de la rencontre et surtout d'une très grosse première mi-temps. La mauvaise entame de match a coûté la victoire au TBC selon leur entraîneur Stéphane Dao, qui a réagi pour La Nouvelle République :

"Il aurait fallu réagir autrement en début de match face à l'agressivité défensive de Tours. On n'a pas été intelligents, on a manqué de lucidité. C'est dommage. Après, félicitations à Tours qui mérite sa victoire. Avec de nombreux joueurs de talent, on le savait. On a eu une belle réaction en seconde mi-temps, mais le contexte émotionnel du match a énormément joué, notamment avec nos jeunes joueurs, qui n'ont pas répondu assez présent. Maintenant, Tours peut nous mettre en vacances dès samedi, s'ils gagnent à Challans avant que l'on affronte Lorient ce dimanche."

Tours en Pro B ? Une première depuis 1997-1998

Tours se réjouit de ce superbe match qui leur donne un énorme avantage pour espérer monter en Pro B. S'ils n'ont pas réussi à reprendre le point-average (+16 à l'aller pour Toulouse), il reste ce dernier match à Challans samedi pour enfin atteindre l'objectif fixé en début de saison.

"On réalise une très grosse première mi-temps en faisant ce qu'on avait décidé en défense, explique l'entraîneur vainqueur Pierre Tavano, lui aussi interrogé par La Nouvelle République. Après, on s'attendait à une réaction de Toulouse qui est une forte équipe et n'est pas là par hasard. En seconde période, ils nous ont gênés par leur défense et en insistant dessous. Au final, on perd le point average mais on voulait avant tout gagner et on l'a fait avec la manière grâce à une première période extraordinaire. On ne lâchera pas et on ira gagner à Challans."