Playoffs : Mulhouse, Le Havre, Rueil et la Rochelle qualifiés, Poitiers, Chartres, Caen et Andrézieux-Bouthéon égalisent

NM1

Crédit photo : Paul Martineau

Après sa défaite à Tarbes-Lourdes lors du match aller, Poitiers n'avait d'autre choix que de l'emporter ce vendredi soir lors du match retour sous peine d'être éliminé. Les hommes d'Andy Thornton-Jones y sont parvenus, et avec la manière. (100-69). Cependant rien n'est encore fait pour le PB86 et il va falloir s'arracher pour s'imposer ce dimanche à domicile lors du match 3. De son côté, Caen a aussi réagi et s'est imposé à domicile face à LyonSO (96-72) et garde espoir. Chartres s'est aussi imposé (91-84) et revient à 1-1 dans la série face à Cergy-Pontoise grâce aux 36 points et 33 d'évaluation de Yann Siegwarth dans la rencontre. Enfin, Lorient s'est incliné sur le fil face à Andrézieux-Bouthéon (74-76). Les hommes de Philippe Maucourant devront se remobiliser pour décrocher la victoire ce dimanche.

Mulhouse, La Rochelle, Le Havre et Rueil qualifiés pour les quarts de finale

Avec sa seconde victoire face à Vitré (71-64), Mulhouse rejoint les quart de finale et sera opposé au Havre de Valentin Bigote qui s'est imposé aussi lors du match 2 face à Pont-de-Chéruy (99-66). La Rochelle n'a pas calé non-plus face à Orchies (84-74) et retrouvera Rueil en quart, tombeur de Boulogne-sur-Mer (82-61).

Les résultats de ce vendredi en NM1 :

Poitiers - Tarbes-Lourdes : 100-69 (1-1)

Caen - LyonSO : 96-72 (1-1)

Chartres - Cergy-Pontoise : 91-84 (1-1)

Lorient - Andrézieux-Bouthéon : 74-76 (1-1)

Mulhouse - Vitré : 71-64 (2-0)

Le Havre - Pont-de-Chéruy : 99-66 (2-0)

La Rochelle - Orchies : 84-74 (2-0)

Rueil - Boulogne-sur-Mer : 82-61 (2-0)