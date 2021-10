Plus de quatre ans après, Jonathan Jeanne est de retour en France : direction Tarbes-Lourdes !

NM1

Crédit photo : Rashi Photography

En mai 2017, le monde s'écroulait sur la tête de Jonathan Jeanne. Alors qu'il semblait en passe d'être choisi au premier tour de la Draft NBA, des examens pratiqués à Chicago lors du Draft Combine lui avaient diagnostiqué le syndrome de Marfan. Cinq mois plus tard, la terrible sentence tombait : le Guadeloupéen était officiellement déclaré inapte à la pratique du sport professionnel.

Pourtant, motivé par l'exemple d'Isaiah Austin, l'ancien intérieur du Mans et de Nancy a obtenu le feu vert médical du docteur David Liang (spécialiste du syndrome de Marfan à Stanford) et a pris son bâton de pélerin pour ressusciter sa carrière : d'abord en deuxième division espagnole, avec un exercice 2018/19 discret partagé entre Palma et le CB Prat, puis au Danemark, pour deux saisons dignes d'un MVP (17 points à 55%, 9,3 rebonds, 2,5 passes décisives et 2 contres pour 22,9 d'évaluation avec les Randers en 2020/21), et, enfin, furtivement à Dubaï cet été.

Pratiquement quatre ans après le communiqué laconique du MSB le déclarant inapte (le 3 novembre 2017), le natif des Abymes est donc de retour sur les parquets hexagonaux ! Septième de la Poule A de Nationale 1 avec 4 victoires en 7 rencontres, l'Union Tarbes-Lourdes a annoncé la signature de Jonathan Jeanne (2,18 m, 24 ans). La Dépêche précise qu'il s'agit d'un contrat de deux ans. Pour une conclusion à la Ludovic Vaty, ex-destin brisé devenu MVP de NM1 sous les couleurs de... Tarbes-Lourdes ? A moins qu'il ne soit de nouveau déclaré apte à la pratique du sport de haut-niveau et ne remonte les divisions françaises. L'ancien pensionnaire du Pôle France doit en effet consulter de nouveaux spécialistes.



Jonathan Jeanne lors de son passage aux Émirats arabes unis en septembre dernier

(photo : Rashi Photography / Al Wasl)