Poitiers bat Tours (82-62) en préparation

PRO B

Crédit photo : PB86

Opposé à Tours dans le cadre de son premier match de pré-saison, Poitiers s'est imposé à Saint-Éloi sur le score de 82 à 62.

Le PB86 a rapidement pris les devants en infligeant un rythme soutenu à son adversaire du soir et affichant une belle réussite extérieure, à l'image de son intérieur croate Lovro Mazalin (16 points). À peine entré en jeu, Jim Seymour a fait régner sa loi dans la raquette, et a permis à Poitiers de conclure le premier quart-temps avec l'avantage au score (22-17). Privés de leur nouveau pivot Amadou Sidibé, les Tourangeaux ont payé leur manque d'intensité à l'intérieur. Après une bonne entame, Poitiers s'est relaché défensivement, octroyant de nombreuses possibiltés de shoot à Fabien Ateba. À la mi-temps, le TMB est revenu à 4 points (37-33).

Au retour des vestiaires, Poitiers a immédiatement repris le contrôle du rythme de jeu. Plus agressifs des deux côtés du terrain, les hommes d'Andy Thornton-Jones sont parvenus à contenir les salves offensives adverses, et ont pris un avantage plus conséquent (60-52). Un peu plus en difficulté de loin dans le troisième quart-temps, Poitiers a également retrouvé son efficacité extérieure dès l'entame du dernier acte. Le duo de meneur Chambre (12 points à 4/10 à 3-points) - Pontens (14 points), souvent ouvert en fin de match, n'a pas manqué l'occasion de sanctionner des visiteurs laxistes en défense. Bien muselés par leurs hôtes, les Tourangeaux se sont trouvé impuissants pendant les 10 dernières minutes. Poitiers l'a finalement emporté 82 à 62.

Le PB86 poursuit sa préparation en enchaînant ce samedi 28 août contre Tarbes-Lourdes. De son côté, Tours accueillera Cholet le mardi 31 août.

Voici la feuille de stats de la rencontre :