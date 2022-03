Poitiers commence fort, La Rochelle et Rueil dominent LyonSO et Caen

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

La deuxième phase de Nationale 1 masculine a démarré ce vendredi soir. Dans un duel entre deux des trois co-leaders, Poitiers a dominé Chartres, 77 à 62, signant ainsi sa 14e victoire de suite. Après un départ plutôt en faveur des visiteurs, le PB 86 a largement dominé les débats et filer vers un succès de 15 points. Derrière au classement, La Rochelle, bon dernier de la poule, a largement battu LyonSO, confirmant ainsi sa belle dynamique avec une prestation collective (27 passes décisives). Le succès a été plus étriqué pour Rueil contre Caen. Steven Ricard s'est régalé avec 22 points à 8/11 aux tirs et 7 rebonds pour 29 d'évaluation.

Les résultats de la première journée du groupe A :

Angers vs Mulhouse : ce samedi 12 mars

Poitiers vs Chartres : 77-62

Lorient vs Le Havre : ce samedi 12 mars

Rueil vs Caen : 79-76

Stade Rochelais vs LyonSO : 80-58

Dans le groupe B, les leaders que sont Vitré et Boulogne-sur-Mer ont bien repris, signant une sixième victoire, face à Pont-de-Chéruy et les Sables Vendées.

Les résultats de la première journée du groupe B :

Vitré vs Pont-de-Cheruy : 63-53

Tarbes-Lourdes vs Andrézieux : 76-72

Toulouse vs Orchies : 77-79

Les Sables Vendée vs Boulogne-sur-Mer : 70-76

: 70-76 Cergy-Pontoise vs Besançon : ce samedi 12 mars

Dans le groupe C, le Pôle France a démarré par une large défaite à Challans. Autrement, Avignon Le Pontet et Kaysersberg se sont imposés à l'extérieur.

Les résultats de la première journée du groupe C :