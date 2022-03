Poitiers défait par Le Havre, Angers fonce vers la Pro B

Sans même avoir joué (réception de Chartres programmée lundi soir), le leader angevin a signé la belle opération du week-end en Nationale 1. L'EAB fonce à toute allure vers la Pro B et a reçu une fleur inespérée en provenance de Poitiers samedi. Le PB86, son principal poursuivant, s'est incliné à domicile contre Le Havre (90-102) après une prolongation mal maîtrisée (7-19). Les coéquipiers de Marcus Relphorde (notre photo, 26 points) menaient pourtant encore 83-80 à quelques secondes de la fin mais Valentin Bigote (20 points et 5 passes décisives) a su décaler Oumarou Sylla, auteur du tir de l'égalisation au buzzer, en plus d'une incroyable performance (17 points à 6/11, 6 rebonds et 9 passes décisives).

Sous réserve qu'Angers batte Chartres lundi, les hommes de Sylvain Delorme comptent donc désormais deux longueurs d'avance, ainsi que le panier-average sur Poitiers, à cinq journées de la fin. Soit un retard pratiquement impossible à combler, sauf effondrement de dernière minute de l'EAB.

« On a eu une semaine avec trois prolongations, », explique Andy Thornton-Jones, l'entraîneur pictavien, dans La Nouvelle République. « Deux ont tourné dans notre sens et lors de ce match c’est malheureusement le scénario inverse. Il y a eu beaucoup de choses ce soir. On a maîtrisé les choses en première mi-temps où nous étions bien en place et sur la deuxième cela s’est inversé même si on s’est donné les moyens d’être devant à la fin et que l’on était peut-être en capacité de finir le travail en évitant la prolongation. Il y a cette fameuse situation avec ce panier à trois points de Sylla au buzzer. C’est un scénario frustrant pour nous. On a fait le choix de ne pas faire faute, on a fait cela depuis le début et on a gagné beaucoup de matchs comme cela. Il faut aussi que l’on assume ces choix qui nous ont bien souri jusque-là. »