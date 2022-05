Poitiers et Le Havre battus : deux surprises en ouverture des quarts de finale

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Il y a beaucoup de choses à redire sur le format du championnat de France de Nationale 1, jusqu'au déroulé des playoffs, avec un premier match chez le moins bien classé qui n'arrange pas réellement l'équipe censée avoir l'avantage du terrain. Preuve en a encore été donnée avec les défaites de Poitiers (2e) et Le Havre (3e), chez Caen (9e) et Mulhouse (8e).

Carl Ona Embo superstar

En Normandie, le PB86 a été crucifié par un ancien de la maison. Passé à trois reprises par le club pictavien (2010/11, 2014/15 et 2019/20), Carl Ona Embo a littéralement pris feu dans le dernier quart-temps, alors que Poitiers avait repris les commandes après un début de match catastrophique (de 40-22 à 61-66). Scotché à quatre points et un seul tir réussi, l'ancien international juniors s'est fendu de 17 unités dans le money-time, dont un superbe 5/5 à longue distance (21 points à 6/9, 4 rebonds et 8 passes décisives au final). Caen l'a emporté 97-88 et aura deux chances à l'extérieur pour basculer en demi-finale.

« Ils ont été plus agressifs que nous en début de match », a regretté l'entraîneur pictavien Andy Thornton-Jones au micro de La Nouvelle République. « On s'est fait dominer au rebond, dans le jeu de relance... Ce n'était vraiment pas top. En revanche, notre réaction à partir du deuxième quart temps est exceptionnelle. On est à -15 à la fin du premier, on arrive à plus 5 au début du dernier quart temps. Ona Embo nous fait très mal à ce moment-là, il rentre des gros shoots qui les remettent en confiance et dans un rythme offensif. Ça se joue sur des détails. C'était un match de play-offs entre deux belles équipes. Félicitations à Caen. Maintenant à nous de revenir à la maison, de se préparer, de voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait et il faudra être prêt pour un nouveau gros combat vendredi. »

Mulhouse, la cerise sur le gâteau

Considéré comme le grandissime favori de ces playoffs, Le Havre a également subi une vraie piqûre de rappel à l'ordre en Alsace. Devant un gymnase de la Doller incandescent, le STB a chuté à Mulhouse (85-88), incapable de contenir le trio William Mensah (12 points à 5/7 et 11 passes décisives) - Quentin Diehl (20 points à 7/12, 5 rebonds et 5 passes décisives) - Momar Ndoye (19 points à 7/14, 12 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions). Déjà à créditer d'une saison réussie, le MBA a ainsi rajouté la cerise sur le gâteau. Les Haut-Rhinois iront sans pression aux Docks Océane pour tenter de signer la surprise de la saison.

Les deux autres séries vont démarrer ce samedi en région parisienne : Lorient ira à Cergy, tandis que Rueil recevra La Rochelle.