Poitiers s'impose largement contre La Rochelle

NM1

Crédit photo : Slyslysport

En match avancé de la neuvième journée de Nationale 1 masculine (NM1), Poitiers a largement battu La Rochelle (78-62) ce lundi 1er novembre.

Dans une salle de Saint-Eloi pleine (2 283 spectateurs), l'équipe d'Andy Thornton-Jones ont affiché un maximum d'intensité face à un Stade Rochelais qui était fatigué après sa grosse victoire après prolongation contre Angers trois jours plus tôt. "Physiquement, on est entamé, a reconnu l'entraîneur François Sence dans Sud-Ouest. On joue à 7, 8 joueurs depuis mardi dernier. C’était notre 3e match en 6 jours." Encore dans la coup à la pause (33-29), les visiteurs ont explosé lors du troisième quart-temps (28-10). "Dans le troisième quart-temps, c’était difficile de repartir. Je ne peux pas en vouloir aux gars. Ce n’était pas un manque d’envie, on a eu dix minutes de trou d’air et cela nous coûte le match", a continué l'ancien coach d'Avignon.

C'est la sixième victoire en neuf matches de Poitiers. De son côté, La Rochelle a de nouveau un bilan négatif (4 victoires, 5 défaites).

