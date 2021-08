Poitiers scelle son recrutement avec l'arrivée de Lovro Mazalin

NM1

Crédit photo : ABA League

Pour compléter son effectif, le Poitiers Basket 86 mise sur l'ailier-fort croate Lovro Mazalin (2,04 m, 24 ans). Comme le nouveau pivot de Saint-Quentin, Kresimir Ljubičić, il évoluait la saison passé à Velika Gorica.

Malgré sa jeunesse, ce poste 4/3 possède déjà de l'expérience à l'image de ses sélections chez les jeunes et ses récompenses (médaillé d'argent en 2013 et de bronze en 2014 à l'Euro U18). Formé au Cibona Zagreb, il a rejoint l'ennemi, le Cedevita Zagreb de 2013 à 2016. Au cours de cette période, il a notamment disputé 15 matchs en EuroLeague Junior (NIJT) et été élu MVP du All-Star Game en 2015 à seulement 18 ans.

Élu dans le 5 majeur du championnat croate

Après avoir été prêté au KK Zadar (2016/17), Mazalin connait sa première expérience à l'étranger la saison suivante en rejoignant Saragosse où il évoluera principalement avec la réserve plutôt qu'en Liga Endesa. Retourné dans les Balkans, le natif de Sisak a partagé sa saison 2018/19 entre Spars Sarajevo en Bosnie (10 matchs) et Velika Gorica en Croatie (12 matchs). Voilà deux ans et demi que le néo-poitevin y évoluait.

La saison dernière, Lovro Mazalin a été élu dans le 5 majeur du championnat croate. Si ses 5 matchs d'ABA League étaient honnête (7,4 points, 4,6 rebonds et 2,2 passes décisives pour 11,4 d'évaluation en 20 minutes), l'ailier-fort gaucher s'est montré d'une grande régularité lors des 34 rencontres de championnat (14,3 points, 7,4 rebonds et 1,5 passe décisive 17,2 d’évaluation en 24 minutes de moyenne). Il était tout simplement le meilleur marqueur et rebondeur de son équipe ainsi que le 4e meilleur rebondeur de la division. Un classement dominé par Hasan Varence, nouveau joueur de Saint-Chamond.

Poste 4 gaucher, Lovro Mazalin s'est se montrer agressif vers le cercle et possède de belles capacités de rebondeur. Deuxième étranger de l'équipe, avec Marcus Relphorde, sa signature met un terme au recrutement de Poitiers.

Effectif du Poitiers Basket 86 2021/22 :