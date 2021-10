Poitiers se ressaisit, LyonSO rejoint le SOMB en tête

NM1

Crédit photo : LyonSO Basket

Après les sept rencontres de vendredi, marquées notamment par la victoire des jeunes du Pôle France à Besançon, la 5e journée de Nationale 1 s'est terminée ce samedi. Retour sur les enseignements principaux.

Poule A : Lorient se reprend, Robin tout proche du triple-double

Si Angers et Rueil demeurent toujours invaincus après cinq rencontres, le trou est fait avec leurs poursuivants directs. Poitiers et Vitré figurent dans le peloton comptant trois succès et deux revers. Vaincu aux Sables d'Olonne mardi, le PB86 s'est repris en étouffant Cergy-Pontoise avec un excellent Lovro Mazalin (22 d'évaluation) tandis que l'équipe bretonne a battu Dax (79-72) avec un Matthieu Robin tout proche du triple-double (10 points, 9 rebonds et 11 passes décisives). Toujours en Bretagne, porté par Bali Coulibaly (13 points et 14 rebonds), Lorient a dominé les Sables (76-58) et redonne un peu d'allure à son bilan (2v-3d).

Les résultats de la 5e journée :

Angers vs Tarbes-Lourdes : 95-70

vs Tarbes-Lourdes : 95-70 Rueil vs La Rochelle : 74-68

vs La Rochelle : 74-68 Challans vs Toulouse : 79-94

: 79-94 Bordeaux vs Rennes : 60-68

: 60-68 Poitiers vs Cergy-Pontoise : 67-54

vs Cergy-Pontoise : 67-54 Lorient vs Les Sables Vendée : 76-58

vs Les Sables Vendée : 76-58 Vitré vs Dax-Gamarde : 79-72

Poule B : Opportunité manquée pour Caen, Orchies garde le rythme

Battu à la surprise générale par Besançon mardi dernier, LyonSO s'est repris en allant l'emporter chez son voisin, Pont-de-Chéruy, pour le retour de Moatassim Rhennam en terre iséroise. Victorieux 68-55, les coéquipiers de Kevin Kokila (16 points, 6 rebonds et 2 passes décisives) rejoignent Boulogne-sur-Mer en tête du classement avec quatre succès au compteur.

Sans solution à Chartres (66-80), torturé par les 24 unités de Yann Siegwarth, Caen a manqué l'occasion de devenir co-leader et se voit rejoint par son adversaire du soir ainsi que par Mulhouse, tombeur d'Avignon (91-82) confirmant ainsi définitivement la fin de l'embellie vauclusienne. Enfin, Orchies n'a pas fait un pli contre une faible de Golbey-Épinal (82-49), surfant sur les 21 points et 5 rebonds de Jérémy Ricard-Dorigo.

Les résultats de la 5e journée :