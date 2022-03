Poitiers va faire sa première à la Futuroscope Arena le 12 avril face à LyonSO

NM1

Crédit photo : GPJ

Passer d'une enceinte de 2 700 places à 6 000 places, c'est ce qu'apprête à vivre le Poitiers Basket 86. Actuellement logés dans la salle omnisports Jean-Pierre Garnier (inaugurée en 2008), dans le quartier de Saint-Eloi, les Poitevins vont changer de salle, pour se rendre dans la toute nouvelle Futuroscope Arena. Un changement de taille pour un club qui vise la remontée en Pro B.

Le 1er événement ꜱᴘᴏʀᴛɪꜰ de l’@ArenaFuturo



Le PB86 vous donne rendez-vous à l’Arena Futuroscope le mardi 12 avril, avec le choc face à Lyon. Ce sera un événement historique pour le sport dans le @departement86 !



La billetterie ouvrira le 28 mars. #SaveTheDate pic.twitter.com/4FTChBsQQA — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) March 9, 2022

Les hommes d'Andy Thornton-Jones ont réalisé une belle première partie de saison, avec un bilan de 21 victoires pour 5 défaites, et surtout 13 succès de suite. Surtout, ils sont deuxièmes du groupe A (avec le même bilan qu'Angers) avec 6 victoires et 2 défaites. Poitiers débutera la deuxième phase du championnat ce vendredi avec la réception de Chartres. S'ils joueront à la salle Jean-Pierre Garnier, un mois plus tard ils recevront cette fois LyonSO à la Futuroscope Arena le 12 avril. Entre-temps, ils recevront Caen le 19 mars, Le Havre le 25 mars et Mulhouse le 5 avril.