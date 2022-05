Pont-de-Chéruy : Bryan Coudray prolonge, Maydden Nnah-Ndong arrive

NM1

Après l'annonce de la prolongation de son coach Dounia Issa jusqu'en 2025, et celle de l'arrivée d'Henry Preira pour une saison, le SO Pont de Chéruy - Charvieu - Chavanoz Basketball a annoncé deux mouvements dans son effectif 2022-2023.

Arrivé l'été dernier en provenance du championnat Espoirs, le jeune meneur Bryan Coudray (1,89 m, 21 ans) prolonge jusqu'en 2023-2024. Sa première année dans l'Isère a été une réussite, lui qui a obtenu de plus en plus de responsabilité au fil de la saion. Le fils d'Hervé Coudray termine l'année en tournant à 10,4 points à 38% de réussites aux tirs, 2,6 rebonds, 3,8 passes décisives et 1,1 interception pour 9 d'évaluation en 27 minutes de jeu.

Et pour combler le départ de Basile David et celui de Mathis Guillou dans les ailes, le club isérien annonce l'arrivée de Maydden Nnah-Ndong (1,93 m, 22 ans). Après être passé par les centres de formation de Limoges (2017-2019) et de Pau-Lacq-Orthez (2019-2021), le fils de Géraldine Robert a connu sa première saison en tant que professionnel à Tarbes-Lourdes, autre club de NM1. Puissant et athlétique, il a brillé de part ses qualités des deux côtés du terrain et termine sa saison 2021-2022 à 3,8 points à 44,2% de réussite aux tirs, 1,2 rebond, 1,0 passe décisive et 0,6 interception pour 3,6 d'évaluation en 12 minutes de jeu.