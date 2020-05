Pont-de-Chéruy prolonge son leader Ousseynou Laye Basse

NM1

Ousseynou Laye Basse (2,01 m, 28 ans) fera partie de l'effectif 2020/21 de Pont-de-Chéruy. L'intérieur sénégalais s'est imposé comme l'une des pièces maîtresses du roster de Moatassim Rhennam lors de la saison passée.

Promu en Nationale 1 Masculine à la fin de la saison 2018/19, le SOPCC a surpris et a séduit cette année. L'équipe iséroise a réalisé une bonne saison, terminant troisième de la poule B avec 18 victoires en 24 matchs avant l'interruption de la compétition.

Ousseynou Laye Basse y est pour beaucoup, pointant à la première place de son équipe en terme de points inscrits, de rebonds captés et d'évaluation par match. En 23 rencontres de NM1, il tournait à 14 points à 62% de réussite aux tirs et 6,1 rebonds pour 15,9 d'évaluation en 22 minutes. En plus de son apport statistique, le numéro 20 pontois possède un style de jeu spectaculaire.