Poule A (J16) : Les favoris s'en sortent

NM1

Crédit photo : Gerard Heloïse

Angers n'a pas fait de détails face à Lorient (61-82). Les partenaires de Kyle Tresnak (26 points) ont notamment créé l'écart à la faveur d'un énorme troisième quart-temps (8-32). Au terme d'un match bien plus disputé, Le Havre a pris le dessus sur Vanves (79-73), tenant le rythme imprimé par son meneur Hugo Suhard (21 points et 5 passes). Sans réaliser de festival offensif, Boulogne a fait l'essentiel en dominant Tarbes-Lourdes (62-53). JBAM a démontré une nouvelle fois qu'il était bel et bien éternel avec 18 d'évaluation en 19 minutes.

Sans trembler, Challans a battu largement une formation de La Rochelle qui se cherche encore (89-77). Joueur référencé de la division, Paul Turpin était au four et au moulin pour permettre aux Vendéens de l'emporter (17 points, 7 rebonds et 6 passes). Caen s'en est sorti de peu face à Bordeaux (75-73), s'appuyant sur un Florian Thibedore essentiel au scoring (17 points).

Toulouse peine à trouver le bon rythme à l'image de cette nouvelle défaite à Vitré (86-63). Après une entame de saison délicate, les Bretons de Guillaume Merie (21 d'évaluation) possèdent eux un bilan équilibré. Ce lundi, Tours a conclu en fanfare en battant Dax-Gamarde sur le socre fleuve de 123 à 113. Au terme de deux périodes de prolongation, les coéquipiers du capitaine Ahmed Doumbia (31 points) ont décroché une victoire importante pour rester au contact du wagon de tête.