Poule A (J19) : Tours ne s'arrête plus

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Leader du groupe, Angers a dominé Challans à domicile (81-68). Face à son frère Kevin, Jeremy Bichard s'est mis en évidence pour l'Etoile avec 15 points et 9 passes pour 23 d'évaluation. Le Havre confirme sa solidité en s'imposant sur le parquet de Dax-Gamarde (75-85). Dans les Landes, le shooteur havrais Rokas Uzas a été particulièrement dangereux avec 22 points.

L'équipe en forme de cette Poule A se nomme Tours. Les partenaires de Fabien Ateba (24 d'évaluation) sont restés costauds à domicile face à Caen (92-87) et se trouvent dans le bon wagon pour se qualifier en poule haute. Hauteur d'une toute petite prestation offensive, Boulogne a en revanche craqué à la maison contre Toulouse (57-66). Le TBC se donne un peu d'air grâce notamment à son meneur Faycal Sahraoui (4 points seulement mais 18 d'évaluation).

Ca va un peu mieux pour Tarbes-Lourdes à l'image du succès du week-end contre Vitré (74-60). Le bondissant Dylan Affo Mama s'est montré impactant avec 17 points et 9 rebonds. Bordeaux a mis un peu plus la tête sous l'eau à Lorient (90-73), s'appuyant sur une énorme Quentin Hanck (33 points, 8 rebonds et 4 passes pour 45 d'évaluation). Petite bouffée d'oxygène pour La Rochelle grâce à son succès contre Vanves (80-75). La recrue Travis Munnings a été précieuse avec 24 points à son actif.

Retrouvez le détail des résultats ici.