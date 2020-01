Poule A (J20) : Vanves crée l'exploit contre Angers !

NM1

Quelle belle soirée ce samedi du côté de Vanves qui a fait tomber le leader Angers (105-87). Porté par Raphaël Desroses en triple-double (20 points, 11 rebonds et 11 passes) et Raphaël Wilson au scoring (24 points), le GPSO a réalisé un sacré coup et se donne de l'espoir en vue de la deuxième phase du championnat. Tours poursuit son bon parcours grâce à son succès à Lorient (70-75), dans le sillage de Will Felder (28 d'évaluation).

Egalement dauphin d'Angers, Le Havre a tenu bon à domicile face à Bordeaux (85-73). Romain Dardaine s'est montré particulièrement actif dans le succès du STB avec 25 d'évaluation. Boulogne est également resté solide sur son parquet en dominant Dax-Gamarde (82-61), s'appuyant sur un collectif en place avec 8 joueurs ayant atteint 8 d'évaluation minimum.

Dans l'ouest de la France, Vitré est venu à bout de Caen au terme d'un match plutôt défensif (64-59). Sobre mais efficace, Guy-Marc Michel a tenu la raquette avec 18 d'évaluation. Challans a pour sa part complétement explosé à domicile face à Toulouse (51-78). Le TBC a pu compter sur un excellent Bali Coulibaly (24 points et 12 rebonds) pour enfoncer le clou à l'intérieur. Enfin la formation de Tarbes-Lourdes confirme qu'elle est bien à la relance avec un large succès contre La Rochelle (85-67), avec 6 joueurs à plus de 10 points au compteur.

