Poule A (J21) : Tours remporte le choc face au Havre

NM1

Crédit photo : Gerard Heloïse

Angers a du tenir jusqu'au bout pour l'emporter face à Tarbes-Lourdes (86-82). Avec 28 points, Kyle Tresnak a guidé les siens vers la victoire. Sur son parquet, Tours a dominé Le Havre, adversaire direct au classement (87-72), s'appuyant sur une nouvelle prestation remarquable de son capitaine Ahmed Doumbia (16 points, 8 rebonds, 5 passes).

Dans la lutte pour les premières places, Boulogne a pour sa part chuté à Bordeaux (80-67), la faute notamment à un très bon Nathan Adrian (26 points et 9 rebonds). Grâce à sa victoire contre Lorient (78-68), Caen semble proche d'avoir validé son billet pour la poule haute. Emmenés par un excellent Florian Thibedore (26 d'évaluation), les Normands affichent un bilan de 13-8.

Challans a loupé le coche face à Dax-Gamarde (65-63) et devra se battre jusqu'au bout pour éviter la poule basse, à la lutte notamment avec Toulouse. Le TBC s'est justement imposé de deux petits points contre Vanves (79-77) et peut encore éspèrer valider son maintien à l'issue de la première phase. Dans le dur, Vitré a été largement dominé par La Rochelle (80-64). Les joueurs du Stade ont profité du gros double-double de l'ancien Poitevin Ron Anderson (13 points et 14 rebonds) pour faire la différence.

