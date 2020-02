Poule A (J25) : La lutte continue en bas de tableau

NM1

Crédit photo : Gerard Heloïse

Angers a tenu son rang en s'imposant sur le terrain de Toulouse (65-73), s'appuyant sur un solide Kyle Tresnak à l'intérieur (17 points et 9 rebonds). Tours a fait de même en dominant Tarbes-Lourdes (74-61). Jordan Hicks s'est mis en évidence pour l'UTBM avec 24 d'évaluation.

Boulogne et Le Havre ont en revanche craqué face à des équipes supposées plus faibles. Le SOMB n'a pas résisté à une formation de Challans qui s'accroche à une potentielle qualification en poule intermédiaire (79-68). Antoine Michon a pu compter sur un collectif en place avec 6 joueurs à plus de 11 d'évaluation. Lorient a pour sa part fait chuter Le Havre (85-79), donnant du baume au coeur à son public dans une saison bien difficile.

Caen n'a pas eu de grosses difficultés à se défaire de Vanves (90-67), sous l'impulsion d'un William Pfister efficace avec 21 d'évaluation. Vitré a obtenu un succès qui comptera en deuxième phase sur le parquet de Dax-Gamarde (77-90). Avec 27 points au compteur, Robert Turner a fait mal à la défense landaise. Enfin, Bordeaux a arraché la victoire aux forceps contre La Rochelle (73-71), grâce notamment à un Sebastien Cape dominant avec 28 d'évaluation.

