Poule B (J17) : Chartres explose Saint-Vallier

NM1

Crédit photo : Gerard Heloïse

Chartres compte bien retrouver la Pro B au plus vite et le démontre journée après journée. Ce week-end, c'est Saint-Vallier qui en a fait les frais, s'inclinant très lourdement 100 à 54. A l'heure de fêter Noël, Olivier Romain (20 d'évaluation) et les siens possèdent une fiche de 15 victoires pour 2 défaites. Dans le même temps, Rueil s'est incliné dans un match d'attaque face à La Charité (104-100). Moussa Camara a été le plus productif avec 25 points à son actif.

Pont de Cheruy a conclu en beauté sa belle année 2019 avec une victoire aboutie contre Andrézieux (86-71). Présent au sein du club depuis de nombreuses saisons, Ousseynou Laye Basse confirme sa capacité à être impactant en NM1 (23 d'évaluation). Avignon-Pontet a souffert mais a fini par l'emporter d'un tout petit point contre Orchies (60-59), affichant un très bon bilan de 10-7 pour un promu.

Le GET Vosges a plongé un peu plus Kaysersberg dans la crise, l'emportant à l'extérieur 79 à 86. Avec 27 d'évaluation, Matthieu Missonnier a été l'un des grands artisans de cette victoire. En bas de tableau, Besançon est parti décrocher un succès clé à Feurs (79-84), malgré un excellent John Beugnot (28 d'évaluation). Enfin, Mulhouse-Pfastatt a largement surclassé sur le Pole France (83-51).

Retrouvez le détail des résultats ici